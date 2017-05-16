«Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» и вышел на третье место в АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии дома переиграли «Вест Бромвич».

Встреча, прошедшая во вторник в Манчестере на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Габриэл Жезус, Кевин де Брейне и Яя Туре. У гостей мяч престижа провел Хал Робсон-Кану.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 75 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ, потеснив «Ливерпуль» (73 очка). У «Вест Бромвича» осталось 45 очков. Этот клуб идет восьмым.

В матчах 38-го, заключительного тура, «Манчестер Сити» 21 мая в гостях сыграет с «Уотфордом», а «Вест Бромвич» в этот день на выезде сразится против «Суонси».