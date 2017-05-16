«Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» и вышел на третье место в АПЛ
Футболисты «Манчестер
Сити» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии дома переиграли «Вест
Бромвич».
Встреча,
прошедшая во вторник в Манчестере на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер»,
завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Габриэл
Жезус, Кевин де Брейне и Яя Туре. У гостей мяч престижа провел Хал Робсон-Кану.
Таким
образом, «Манчестер Сити» набрал 75 очков и вышел на третье место в турнирной
таблице АПЛ, потеснив «Ливерпуль» (73 очка). У «Вест Бромвича» осталось 45
очков. Этот клуб идет восьмым.
В матчах 38-го, заключительного тура, «Манчестер Сити» 21 мая в гостях сыграет с «Уотфордом», а «Вест Бромвич» в этот день на выезде сразится против «Суонси».
Матч
Манчестер Сити - Вест Бромвич - 3:1 (2:0)
Голы
Габриэл 27 (1:0). де Брюйне 29 (2:0). Туре 57 (3:0). Робсон-Кану 87 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Отаменди, Компани (Стоунз, 77), Сане, Силва (Сабалета, 62), Фернандиньо, де Брюйне, Туре (Фернандо, 81), Габриэл, Агуэро
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Уилсон М. (Маклин, 52), Доусон, Ньом, Шадли, Ливермор (Моррисон, 64), Якоб, Брант, Флетчер, Рондон (Робсон-Кану, 71)
Предупреждения:
Сане, 70 - Шадли, 51; Доусон, 52
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
16 мая 22:00, Этихад, Онлайн-трансляция