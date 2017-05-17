Сборной России придется уезжать во Францию на четвертьфинал

После того, как сборная Германии обыграла латвийцев в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, выяснилось неутешительное обстоятельство для российской сборной: ехать на четвертьфинал придется в Париж.

О коллизии, связанной с особенностями регламента (хозяин, с какого бы места ни вышел, обязан остаться дома) один из авторов «Советского спорта» уже писал.

Избежать зависимости от матча Германия – Латвия россияне могли, если бы проиграли США не в основное время матча, а в овертайме или по буллитам.