Арсен Венгер: В прошлом сезоне нам хватило 71-го очка, чтобы занять второе место в АПЛ
Главный тренер
лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Сандерлендом»
(2:0) в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.
«Мы нанесли много
ударов по воротам соперника, но не забивали, мы были разочарованы от того, что к
перерыву в графе забитых мячей был ноль.
В прошлом сезоне нам
хватило 71-го очка, чтобы занять второе место в турнирной таблице, теперь у нас
72 и мы пятые.
Нужно набрать три балла в следующем матче. Когда у нас будет 75 очков, тогда и будет разбираться. Не первый раз мы решаем важные турнирные задачи в последнем туре», - приводит слова Венгера BBC.
Матч
Арсенал - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы
Санчес 72 (1:0). Санчес 81 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Холдинг, Бельерин, Гиббс (Айвоби, 69), Монреаль, Мустафи, Рэмзи (Уэлбек, 69), Озил, Джака, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Манкильо (Янузай, 82), Ларссон, Ндонг (Гибсон, 88), Каттермоул (Гуч, 77), Дефо, Аничебе, Борини
Предупреждения:
Бельерин, 22; Монреаль, 54; Озил, 55; Мустафи, 90 - О'Ши, 56; Каттермоул, 74
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
16 мая 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция