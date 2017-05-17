Арсен Венгер: В прошлом сезоне нам хватило 71-го очка, чтобы занять второе место в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Сандерлендом» (2:0) в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Мы нанесли много ударов по воротам соперника, но не забивали, мы были разочарованы от того, что к перерыву в графе забитых мячей был ноль.

В прошлом сезоне нам хватило 71-го очка, чтобы занять второе место в турнирной таблице, теперь у нас 72 и мы пятые.

Нужно набрать три балла в следующем матче. Когда у нас будет 75 очков, тогда и будет разбираться. Не первый раз мы решаем важные турнирные задачи в последнем туре», - приводит слова Венгера BBC.