Леонид Федун: Вручение золотых медалей футболистам «Спартака» будет в середине июня

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что медали за чемпионство команде будут вручены в июне.

«Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю.

Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто.

Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков - там и произойдет торжественное вручение медалей», - сказал Федун ТАСС.