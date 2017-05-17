Леонид Федун: Вручение золотых медалей футболистам «Спартака» будет в середине июня
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что медали за
чемпионство команде будут вручены в июне.
«Да, у нас не получилось организовать проезд на
чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на
середину июня, его деталей я пока не знаю.
Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе,
поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций,
все будет закрыто.
Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда
пригласим наших спонсоров, болельщиков - там и произойдет торжественное вручение
медалей», - сказал Федун ТАСС.
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