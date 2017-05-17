Боб Хартли: Очень грустный результат, но я горжусь игроками сборной Латвии
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли
прокомментировал поражение от команды Германии (3:4 Б) в групповом этапе
чемпионата мира.
«Я горжусь своими игроками. Очень грустный результат,
но все равно это важный шаг на нашем пути - пути создания в Латвии настоящей
хоккейной культуры.
Пока не знаю, продолжу ли работу со сборной Латвии, в этот день призываю всех говорить не обо мне, а о латвийском хоккее, об игроках», - приводит слова Хартли «Р-Спорт».
Матч
Германия - Латвия - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Вольф (Эрхофф, Раймер), 31:02 (1:0 - бол.). Зайденберг Д. (Мюллер, Кинк), 31:29 (2:0). Скворцов (Сотниекс), 38:42 (2:1). Спруктс (Сотниекс, Индрашис), 48:22 (2:2). Дзериньш (Букартс Р., Балинскис), 56:08 (2:3 - бол.). Шютц (Драйзайтль), 59:27 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Тиффельс - 4:3.
Место и дата
16 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция