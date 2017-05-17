Боб Хартли: Очень грустный результат, но я горжусь игроками сборной Латвии

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли прокомментировал поражение от команды Германии (3:4 Б) в групповом этапе чемпионата мира.

«Я горжусь своими игроками. Очень грустный результат, но все равно это важный шаг на нашем пути - пути создания в Латвии настоящей хоккейной культуры.

Пока не знаю, продолжу ли работу со сборной Латвии, в этот день призываю всех говорить не обо мне, а о латвийском хоккее, об игроках», - приводит слова Хартли «Р-Спорт».