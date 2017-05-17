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Маррэй проиграл Фоньини во втором круге турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором круге турнира в Риме британский теннисист Энди Маррэй уступил итальянцу Фабио Фоньини со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и за это время британец сделал три эйса и совершил одну двойную ошибку, а его соперник также трижды подал на вылет и реализовал 4 брейк-поинта из 8.

В третьем раунде Фоньини сыграет с победителем пары Виктор Троицки (Сербия) – Александр Зверев (Германия).

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Фоньини Ф. (Италия) - 2:6, 4:6

Место и дата

16 мая 22:00, , Онлайн-трансляция


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