Маррэй проиграл Фоньини во втором круге турнира в Риме
Во втором круге турнира в Риме британский теннисист Энди
Маррэй уступил итальянцу Фабио Фоньини со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и за это время британец
сделал три эйса и совершил одну двойную ошибку, а его соперник также трижды
подал на вылет и реализовал 4 брейк-поинта из 8.
В третьем раунде Фоньини сыграет с победителем пары Виктор Троицки (Сербия) – Александр Зверев (Германия).
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Фоньини Ф. (Италия) - 2:6, 4:6
Место и дата
16 мая 22:00, , Онлайн-трансляция
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