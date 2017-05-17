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Роджер Федерер: Я принял решение не участвовать в «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о том, что пропустит «Ролан Гаррос».

«К сожалению, я принял решение не участвовать в Открытом чемпионате Франции. Я работал очень упорно, на корте и вне его, в течение последнего месяца, но чтобы продолжать играть в ATP-туре долгие годы, я считаю, что лучше пропустить часть сезона на грунтовых кортах в этом году и лучше подготовиться к выступлениям на травяном покрытии и харде», - приводит слова Федерера его официальный сайт.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

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