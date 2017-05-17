Элвис Мерзликинс: Сборная Латвии отлично сыграла, и я горжусь этим
Голкипер сборной Латвии прокомментировал поражение от
команды Германии (3:4Б) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
«В этом году мы провели отличный турнир. Тренер новый,
но команда хорошо понимала его идеи. Команда отлично сыграла, и я горжусь этим.
Результат был, и я доволен как командной игрой, так и моей личной», - приводит слова Мерзликинса «Р-Спорт».
Матч
Германия - Латвия - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Вольф (Эрхофф, Раймер), 31:02 (1:0 - бол.). Зайденберг Д. (Мюллер, Кинк), 31:29 (2:0). Скворцов (Сотниекс), 38:42 (2:1). Спруктс (Сотниекс, Индрашис), 48:22 (2:2). Дзериньш (Букартс Р., Балинскис), 56:08 (2:3 - бол.). Шютц (Драйзайтль), 59:27 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Тиффельс - 4:3.
Место и дата
16 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически