Элвис Мерзликинс: Сборная Латвии отлично сыграла, и я горжусь этим

Голкипер сборной Латвии прокомментировал поражение от команды Германии (3:4Б) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

«В этом году мы провели отличный турнир. Тренер новый, но команда хорошо понимала его идеи. Команда отлично сыграла, и я горжусь этим.

Результат был, и я доволен как командной игрой, так и моей личной», - приводит слова Мерзликинса «Р-Спорт».