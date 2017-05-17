Каспарс Даугавиньш: Трудно играть, когда 18 тысяч болельщиков гонят противника вперед
Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал
поражение от команды Германии (3:4Б) в групповом этапе чемпионата мира по
хоккею.
«Были и похуже матчи, и поражения важнее. Немножко не
хватило нам в конце.
Сами знаете, трудно играть, когда 18 тысяч болельщиков гонят
противника вперед. На какой-то момент мы получили инициативу, но в паузе снова
все кричат, и немцы снова идут вперед.
Играть трудно, но приятно: полные трибуны и тебе дают эмоции, даже когда болеют против тебя», - приводит слова Даугавиньш «Р-Спорт».
Матч
Германия - Латвия - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Вольф (Эрхофф, Раймер), 31:02 (1:0 - бол.). Зайденберг Д. (Мюллер, Кинк), 31:29 (2:0). Скворцов (Сотниекс), 38:42 (2:1). Спруктс (Сотниекс, Индрашис), 48:22 (2:2). Дзериньш (Букартс Р., Балинскис), 56:08 (2:3 - бол.). Шютц (Драйзайтль), 59:27 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Тиффельс - 4:3.
Место и дата
16 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция