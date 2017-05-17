Каспарс Даугавиньш: Трудно играть, когда 18 тысяч болельщиков гонят противника вперед

Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от команды Германии (3:4Б) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

«Были и похуже матчи, и поражения важнее. Немножко не хватило нам в конце.

Сами знаете, трудно играть, когда 18 тысяч болельщиков гонят противника вперед. На какой-то момент мы получили инициативу, но в паузе снова все кричат, и немцы снова идут вперед.

Играть трудно, но приятно: полные трибуны и тебе дают эмоции, даже когда болеют против тебя», - приводит слова Даугавиньш «Р-Спорт».