Сергей Карякин: У меня нет спонсора на поездку на «Дакар» в следующем году

Победитель «Дакара» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о ситуации с выступлением на ралли-марафоне в следующем году.

«К сожалению, на те гонки, на которые я еду, еду за свой счет. Спонсоров найти не получилось. У моего прошлого партнера не получается поддержать меня на следующий год.

Нового спонсора нет. Активно занимаюсь поиском, ответа получить не удалось. Очень расстраиваюсь из-за этого.

Но люди переживают, болеют за меня, за нашу команду – и от этого тепло на сердце. Это важно, и за это хочу сказать спасибо», - сказал гонщик в эфире «Спорт FM».