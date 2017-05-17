Сергей Карякин: У меня нет спонсора на поездку на «Дакар» в следующем году
Победитель «Дакара» 2017 года в классе квадроциклов Сергей
Карякин рассказал о ситуации с выступлением на ралли-марафоне в следующем году.
«К сожалению, на те гонки, на которые я еду, еду за свой
счет. Спонсоров найти не получилось. У моего прошлого партнера не получается
поддержать меня на следующий год.
Нового спонсора нет. Активно занимаюсь поиском, ответа
получить не удалось. Очень расстраиваюсь из-за этого.
Но люди переживают, болеют за меня, за нашу команду – и от
этого тепло на сердце. Это важно, и за это хочу сказать спасибо», - сказал
гонщик в эфире «Спорт FM».
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