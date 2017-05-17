Фелипе Масса: В Монако Лэнсу придется непросто
Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса заявил, что его
19-летнему партнеру по команде Лэнсу Строллу будет не просто в Монако, а также
рассказал про свою первое участие в Монте-Карло.
«Трасса в Монако – одна из самых сложных, если не самая
сложная в календаре. Даже у опытных гонщиков там могут возникнуть проблемы.
Очень легко задеть ограждение, малейшая ошибка может дорого обойтись.
В Монако Лэнсу придется непросто. Сначала нужно выучить
трассу и ее многочисленные ловушки. Ему крайне важно поработать на свободных
заездах – он должен освоиться, привыкнуть к поведению машины в столь необычных
условиях.
На самом деле, ничто не сравнится с Монако. Конечно, я
постараюсь помочь. Ключевую роль сыграют настройки машины, и я поделюсь ими с
Лэнсом. Важно хорошо прогреть шины, чтобы они эффективно работали. Кроме того,
затормозить в нужном месте – это тоже искусство, которым надо хорошо владеть.
Как и для многих других, мой первый гоночный уик-энд в
Монако был катастрофой, хотя я и показал 13-е время из 22-х участников. Я думал
о том, чтобы избегать контактов с ограждениями и соперниками, но в итоге моя
гонка закончилась внезапно – аварией», - приводит слова Массы F1news.ru.
Напомним, Гран-при Монако пройдет с 26 по 28 мая в
Монте-Карло.