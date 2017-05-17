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Фелипе Масса: В Монако Лэнсу придется непросто

Источник:  F1news.ruКомментарии

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса заявил, что его 19-летнему партнеру по команде Лэнсу Строллу будет не просто в Монако, а также рассказал про свою первое участие в Монте-Карло.

«Трасса в Монако – одна из самых сложных, если не самая сложная в календаре. Даже у опытных гонщиков там могут возникнуть проблемы. Очень легко задеть ограждение, малейшая ошибка может дорого обойтись.

В Монако Лэнсу придется непросто. Сначала нужно выучить трассу и ее многочисленные ловушки. Ему крайне важно поработать на свободных заездах – он должен освоиться, привыкнуть к поведению машины в столь необычных условиях.

На самом деле, ничто не сравнится с Монако. Конечно, я постараюсь помочь. Ключевую роль сыграют настройки машины, и я поделюсь ими с Лэнсом. Важно хорошо прогреть шины, чтобы они эффективно работали. Кроме того, затормозить в нужном месте – это тоже искусство, которым надо хорошо владеть.

Как и для многих других, мой первый гоночный уик-энд в Монако был катастрофой, хотя я и показал 13-е время из 22-х участников. Я думал о том, чтобы избегать контактов с ограждениями и соперниками, но в итоге моя гонка закончилась внезапно – аварией», - приводит слова Массы F1news.ru.

Напомним, Гран-при Монако пройдет с 26 по 28 мая в Монте-Карло.

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