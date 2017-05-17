Кристиан Эрхофф: Мы можем обыграть Канаду в четвертьфинале
Капитан сборной Германии Кристиан Эрхофф поделился
впечатлениями от победы над командой Латвии (4:3Б) на чемпионате мира по
хоккею.
«Эта победа очень важна для всего немецкого хоккея,
особенно для подрастающего поколения. Мы действительно совершили сегодня что-то
важное.
Мы вполне можем обыграть Канаду в четвертьфинале. Когда все
решается в одном матче - возможно все.
Сейчас мы наслаждаемся моментом, а уже завтра сфокусируемся на матче с Канадой», - приводит слова Эрхоффа ТАСС.
Матч
Германия - Латвия - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Вольф (Эрхофф, Раймер), 31:02 (1:0 - бол.). Зайденберг Д. (Мюллер, Кинк), 31:29 (2:0). Скворцов (Сотниекс), 38:42 (2:1). Спруктс (Сотниекс, Индрашис), 48:22 (2:2). Дзериньш (Букартс Р., Балинскис), 56:08 (2:3 - бол.). Шютц (Драйзайтль), 59:27 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Тиффельс - 4:3.
Место и дата
16 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция