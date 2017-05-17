Кристиан Эрхофф: Мы можем обыграть Канаду в четвертьфинале

Капитан сборной Германии Кристиан Эрхофф поделился впечатлениями от победы над командой Латвии (4:3Б) на чемпионате мира по хоккею.

«Эта победа очень важна для всего немецкого хоккея, особенно для подрастающего поколения. Мы действительно совершили сегодня что-то важное.

Мы вполне можем обыграть Канаду в четвертьфинале. Когда все решается в одном матче - возможно все.

Сейчас мы наслаждаемся моментом, а уже завтра сфокусируемся на матче с Канадой», - приводит слова Эрхоффа ТАСС.