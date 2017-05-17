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Кристиан Эрхофф: Мы можем обыграть Канаду в четвертьфинале

Источник:  ТАССКомментарии

Капитан сборной Германии Кристиан Эрхофф поделился впечатлениями от победы над командой Латвии (4:3Б) на чемпионате мира по хоккею.

«Эта победа очень важна для всего немецкого хоккея, особенно для подрастающего поколения. Мы действительно совершили сегодня что-то важное.

Мы вполне можем обыграть Канаду в четвертьфинале. Когда все решается в одном матче - возможно все.

Сейчас мы наслаждаемся моментом, а уже завтра сфокусируемся на матче с Канадой», - приводит слова Эрхоффа ТАСС.

Матч

Германия - Латвия - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Вольф (Эрхофф, Раймер), 31:02 (1:0 - бол.). Зайденберг Д. (Мюллер, Кинк), 31:29 (2:0). Скворцов (Сотниекс), 38:42 (2:1). Спруктс (Сотниекс, Индрашис), 48:22 (2:2). Дзериньш (Букартс Р., Балинскис), 56:08 (2:3 - бол.). Шютц (Драйзайтль), 59:27 (3:3 - бол.).

Победный буллит:

Тиффельс - 4:3.

Место и дата

16 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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