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Федор Смолов: Чувствую себя гостем в Краснодаре

Источник:  ТК «Кубань 24»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что чувствует себя гостем в Краснодаре.

«Если не брать в расчет футбольную составляющую, то все-таки чувствую себя гостем в Краснодаре.

Я не думаю, что по игрокам «Краснодар» – команда-чемпион, но да, одна из трех-четырех, которые претендуют.

 Если бы играли в одном турнире, то нам было бы гораздо проще бороться за первое место. Было бы гораздо меньше травм, все были бы в оптимальной физической кондиции», — цитирует Смолова телеканал «Кубань 24».

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