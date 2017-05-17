Федор Смолов: Чувствую себя гостем в Краснодаре
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что чувствует
себя гостем в Краснодаре.
«Если не брать в расчет футбольную составляющую, то все-таки
чувствую себя гостем в Краснодаре.
Я не думаю, что по игрокам «Краснодар» –
команда-чемпион, но да, одна из трех-четырех, которые претендуют.
Если бы играли в
одном турнире, то нам было бы гораздо проще бороться за первое место. Было бы
гораздо меньше травм, все были бы в оптимальной физической кондиции», —
цитирует Смолова телеканал «Кубань 24».
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