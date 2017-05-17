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Президент «Томи»: несмотря на передряги, футбол в Томске был и будет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Томи», врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин рассказал о развитии футбола в регионе.

«Несмотря ни на какие экономические передряги, футбол в Томске был и будет. В том числе и детско-юношеский футбол, о развитии которого мы так долго говорили в Томской области. Договорились работать вместе», – приводит слова Жвачкина официальный сайт Администрации региона.

Напомним, после 28 матчей чемпионата России «Томь» набрала 14 очков и с последней строчки турнирной таблицы вылетела в ФНЛ. 

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