Президент «Томи»: несмотря на передряги, футбол в Томске был и будет

Президент «Томи», врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин рассказал о развитии футбола в регионе.

«Несмотря ни на какие экономические передряги, футбол в Томске был и будет. В том числе и детско-юношеский футбол, о развитии которого мы так долго говорили в Томской области. Договорились работать вместе», – приводит слова Жвачкина официальный сайт Администрации региона.

Напомним, после 28 матчей чемпионата России «Томь» набрала 14 очков и с последней строчки турнирной таблицы вылетела в ФНЛ.