«Оренбург» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» сыграет с «Уфой»

Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Уфа» с 39-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Оренбург» расположился на 13-й строчке, имея в активе 26 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из столицы Башкортостана.