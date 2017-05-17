«Оренбург» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург»
сыграет с «Уфой»
Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и
начнется в 17:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Уфа» с 39-ю очками занимает седьмое место в турнирной
таблице, а «Оренбург» расположился на 13-й строчке, имея в активе 26 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из столицы Башкортостана.
Матч
Место и дата
17 мая 17:30, Газовик, Текстовая трансляция
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