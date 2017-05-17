«Урал» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Локомотивом».

Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Локомотив» с 39-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Урал» расположился на 11-й строчке, имея в активе 30 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались 2 мая в финале Кубка России, тогда победу со счетом 2:0 одержали подопечные Юрия Семина. В ноябре в матче первого круга текущего сезона РФПЛ команды сыграли вничью – 1:1.