«Урал» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Урал»
сыграет с «Локомотивом».
Встреча пройдет на поле «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге и
начнется в 17:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Локомотив» с 39-ю очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Урал» расположился на 11-й строчке, имея в активе 30 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались 2 мая в финале Кубка России, тогда победу со счетом 2:0 одержали подопечные Юрия Семина. В ноябре в матче первого круга текущего сезона РФПЛ команды сыграли вничью – 1:1.
Матч
Место и дата
17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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