«Нэшвил» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии финала Западной конференции
В третьем матче серии финала Западной конференции Кубка
Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Анахайм» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Филип Форсберг и
Роман Йози, а у гостей единственную шайбу забросил Кори Перри.
В серии до четырех побед «Предаторз» повели в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 19 мая также в Нэшвилле.
НХЛ. Кубок Стэнли
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Третий матч
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