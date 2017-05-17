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«Нэшвил» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии финала Западной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В третьем матче серии финала Западной конференции Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Анахайм» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Филип Форсберг и Роман Йози, а у гостей единственную шайбу забросил Кори Перри.

В серии до четырех побед «Предаторз» повели в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 19 мая также в Нэшвилле.

НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Финал
Третий матч

Матч

Нэшвилл - Анахайм - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Перри (Ватанен, Ракелль), 35:35 (0:1). Форсберг (Эллис), 43:54 (1:1). Йоси (Экхольм, Арвидсон), 57:17 (2:1).

Место и дата

17 мая 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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