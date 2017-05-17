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«Зенит» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Зенит» с 55-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился строчкой ниже, имея в активе 46 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 2:1 одержали подопечные Игоря Шалимова.

Матч

Зенит - Краснодар

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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