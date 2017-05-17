«Спартак» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Тереком».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спартак» с 66-ю очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Терек» расположился на пятой строчке, имея активе 45 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержали подопечные Массимо Карреры.