«Спартак» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»
сыграет с «Тереком».
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Спартак» с 66-ю очками занимает первое место в турнирной
таблице, а «Терек» расположился на пятой строчке, имея активе 45 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержали подопечные Массимо Карреры.
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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