«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии, разгромив «Сан-Антонио»

Конец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будет

Конец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будет Крупнейшие спортивные телеканалы мира испытывают серьезный отток подписчиков: непопулярным становится само телевидение.

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

Россия разгромила Латвию, веселая победа «Челси», «Питтсбург» обыграл «Оттаву». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

Матч 1/2 финала Восточной конференции НБА между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 115:105 в пользу «Бостона».

«Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции Матч 1/2 финала Восточной конференции НБА между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 115:105 в пользу «Бостона».

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Хет-трик Неймара, дубль Роналду, разгромы от «ПСЖ» и «Монако» и поражение «Ювентуса» в Риме. Главные новости утра

Хет-трик Неймара, дубль Роналду, разгромы от «ПСЖ» и «Монако» и поражение «Ювентуса» в Риме. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

В первом матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл «Сан-Антонио» со счетом 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21).

«Голден Стэйт» одержал волевую победу над «Сан-Антонио» на старте финала Конференции В первом матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл «Сан-Антонио» со счетом 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21).

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра

«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

Защитник «Вашингтона» Джон Уолл своим трехочковым броском за несколько секунд до конца встречи с «Бостоном» спас команду от вылета из плей-офф НБА.

Видео дня: Бросок Джона Уолла спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф НБА Защитник «Вашингтона» Джон Уолл своим трехочковым броском за несколько секунд до конца встречи с «Бостоном» спас команду от вылета из плей-офф НБА.

В шестом матче второго раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на домашней площадке обыграл «Бостон» со счетом 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22).

«Вашингтон» вырвал победу в матче с «Бостоном» и сравнял счет в серии

«Вашингтон» вырвал победу в матче с «Бостоном» и сравнял счет в серии В шестом матче второго раунда плей-офф НБА «Вашингтон» на домашней площадке обыграл «Бостон» со счетом 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22).