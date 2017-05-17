«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии, разгромив «Сан-Антонио»
Во втором матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден
Стэйт» на домашней площадке разгромил «Сан-Антонио» со счетом 136:100 (33:16,
39:28, 34:31, 30:25).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз»
Стивен Карри, в его активе 29 очков, 7 подборов и 7 передач.
В серии до четырех побед «Голден Стэйт» удвоил преимущество –
2-0. Третий матч противостояния состоится 21 мая в Сан-Антонио.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Финал
Второй матч
Матч
Голден Стэйт - Сан-Антонио - 136:100
Место и дата
17 мая 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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