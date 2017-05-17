«Рубин» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Рубин»
сыграет с ЦСКА.
Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 19:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
ЦСКА с 56-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Рубин» расположился на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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