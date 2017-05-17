«Анжи» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Анжи»
сыграет с «Ростовом».
Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется
в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Ростов» с 45-ю очками занимает шестое место в турнирной
таблице, а «Анжи» расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой ростовчан со счетом 2:0.
17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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