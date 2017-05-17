«Анжи» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на поле «Анжи-Арены» в Каспийске и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ростов» с 45-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой ростовчан со счетом 2:0.