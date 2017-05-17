Первое поражение России на ЧМ, травма Шараповой и дубль Алексиса Санчеса. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
Вчера состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею: Сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив США.
Белорусы обыграли норвежцев, Швеция переиграла Словакию, Чехия уступила Швейцарии, Канада взяла верх в противостоянии с Финляндией, а Германия победила Латвию.
Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары турнира.
Дубль Алексиса Санчеса в матче с «Сандерлендом» сохранил шансы лондонского «Арсенала» на попадание в Лигу чемпионов.
«Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» и вышел на третье место в АПЛ.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв чешку Катерину Синякову.
А вот Мария Шарапова в столице Италии из-за травмы досрочно прекратила свое выступление с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони, а несколькими часами ранее глава Федерации тенниса Франции заявил, что Шарапова не получит приглашение на турнир «Ролан Гаррос».
Первая ракетка мира Энди Маррэй проиграл итальянцу Фабио Фоньини.
«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии финала Западной конференции.
«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии, разгромив на домашней площадке «Сан-Антонио».
Видео дня: Все голы матча Россия - США
Цитата дня: «Чувствую себя гостем в Краснодаре», - Федор Смолов.
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