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Первое поражение России на ЧМ, травма Шараповой и дубль Алексиса Санчеса. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Вчера состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею: Сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив США. 

Белорусы обыграли норвежцев, Швеция переиграла Словакию, Чехия уступила Швейцарии, Канада взяла верх в противостоянии с Финляндией, а Германия победила Латвию.

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

Дубль Алексиса Санчеса в матче с «Сандерлендом» сохранил шансы лондонского «Арсенала» на попадание в Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» и вышел на третье место в АПЛ.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв чешку Катерину Синякову.

А вот Мария Шарапова в столице Италии из-за травмы досрочно прекратила свое выступление с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони, а несколькими часами ранее глава Федерации тенниса Франции заявил, что Шарапова не получит приглашение на турнир «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира Энди Маррэй проиграл итальянцу Фабио Фоньини.

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии финала Западной конференции.

«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии, разгромив на домашней площадке «Сан-Антонио».

Видео дня: Все голы матча Россия - США

Цитата дня: «Чувствую себя гостем в Краснодаре», - Федор Смолов.

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И снова здравствуй, «Петрович»! 

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