Федор Смолов: С детства мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своей
детской мечте и поделился впечатлениями от знакомства с владельцем клуба
Сергеем Галицким.
«Первое, что меня поразило после знакомства с Галицким — простота
в общении. Он никаким образом не дает тебе почувствовать, что между вами должна
быть какая-то разница в статусе. Он общается на равных.
Если ты адекватный человек, ты и сам будешь соблюдать субординацию
и уважительно общаться. Плюс он поразил познаниями о футболе, тем, насколько он
в это вовлечен, насколько он в это влюблен.
Я с детства мечтаю выиграть Лигу чемпионов с
«Миланом», а по поводу уйду или нет...У меня есть действующий
контракт с «Краснодаром», поэтому я не знаю, как все сложится», -
приводит слова Смолова телеканал «Кубань 24».