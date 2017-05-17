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Федор Смолов: С детства мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»

Источник:  ТК «Кубань 24»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своей детской мечте и поделился впечатлениями от знакомства с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Первое, что меня поразило после знакомства с Галицким — простота в общении. Он никаким образом не дает тебе почувствовать, что между вами должна быть какая-то разница в статусе. Он общается на равных.

Если ты адекватный человек, ты и сам будешь соблюдать субординацию и уважительно общаться. Плюс он поразил познаниями о футболе, тем, насколько он в это вовлечен, насколько он в это влюблен.

Я с детства мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Миланом», а по поводу уйду или нет...У меня есть действующий контракт с «Краснодаром», поэтому я не знаю, как все сложится», - приводит слова Смолова телеканал «Кубань 24».

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