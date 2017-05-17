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«Вильярреал» планирует продлить контракт с Эскрибой

Источник:  MarcaКомментарии

Руководство «Вильярреала» довольно выступлением команды под руководством Франа Эскрибы. Об этом сообщил президент «желтой субмарины» Фернандо Роиг.

«Эскриба останется в клубе, мы ведем переговоры о продлении контракта. Процесс продвигается успешно», – цитирует функционера Marca.

Напомним, специалист встал у руля команды в августе прошлого года после ухода Марселино Гарсии Тораля. За тур до окончания испанской примеры команда завоевала 64 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Добавим, что действующий контракт Эскрибы с клубом рассчитано до лета 2017 года.

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