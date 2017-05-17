«Челси» вступил в борьбу с «Манчестер Сити» за Кайла Уокера

Как сообщает Mirror, защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может перебраться в другой лондонский клуб.

Согласно источнику, на игрока сборной Англии претендует «Челси». Отмечается, что инициатором сделки является наставник «синих» Антонио Конте.

При этом источник уверяет, что в «Челси» готовы удвоить зарплату футболисту, чтобы выиграть борьбу за него у «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Уокер является одной из главных целей «горожан» в летнее трансферное окно. По сообщениям СМИ, защитник хочет покинуть «шпор» из-за непростых отношений с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Читайте также:

Дорога в Манчестер. Почему Хамес Родригес переезжает в АПЛ

