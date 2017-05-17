Пабло Сабалета: С гордостью носил футболку «Манчестер Сити» все эти годы

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета дал комментарий после победы «горожан» над «Вест Бромвичем» в 34-м туре АПЛ (3:1).

Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины покинет клуб по окончании сезона.

«Это самый волнующий момент в моей карьере в «Манчестер Сити». Когда я только переехал сюда, то не мог и представить, что останусь в клубе так долго. Но тогда было другое время.

Я горжусь тем, что участвовал в трансформации клуба с первого дня. Я провел здесь замечательные девять лет! Однако жизнь заставляет принимать трудные решения, и я всегда стараюсь выбирать лучший путь для себя, семьи и клуба. Кажется, я сделал достаточно, и пришло время идти дальше, но, поверьте, этот клуб навсегда останется в моем сердце.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, руководителей и сотрудников этого замечательного клуба. С вами я стал лучшим игроком и человеком: я с гордостью носил футболку «Манчестер Сити» все эти годы.

От всего сердца благодарю болельщиков «Манчестер Сити»!», – цитирует аргентинца официальный сайт «горожан».