Пабло Сабалета: С гордостью носил футболку «Манчестер Сити» все эти годы
Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета дал комментарий после победы «горожан» над «Вест Бромвичем» в 34-м туре АПЛ (3:1).
Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины покинет клуб по окончании сезона.
«Это самый волнующий момент в моей карьере в «Манчестер Сити». Когда я только переехал сюда, то не мог и представить, что останусь в клубе так долго. Но тогда было другое время.
Я горжусь тем, что участвовал в трансформации клуба с первого дня. Я провел здесь замечательные девять лет! Однако жизнь заставляет принимать трудные решения, и я всегда стараюсь выбирать лучший путь для себя, семьи и клуба. Кажется, я сделал достаточно, и пришло время идти дальше, но, поверьте, этот клуб навсегда останется в моем сердце.
Хочу поблагодарить всех болельщиков, руководителей и сотрудников этого замечательного клуба. С вами я стал лучшим игроком и человеком: я с гордостью носил футболку «Манчестер Сити» все эти годы.
От всего сердца благодарю болельщиков «Манчестер Сити»!», – цитирует аргентинца официальный сайт «горожан».
Матч
Манчестер Сити - Вест Бромвич - 3:1 (2:0)
Голы
Габриэл 27 (1:0). де Брюйне 29 (2:0). Туре 57 (3:0). Робсон-Кану 87 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Отаменди, Компани (Стоунз, 77), Сане, Силва (Сабалета, 62), Фернандиньо, де Брюйне, Туре (Фернандо, 81), Габриэл, Агуэро
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Уилсон М. (Маклин, 52), Доусон, Ньом, Шадли, Ливермор (Моррисон, 64), Якоб, Брант, Флетчер, Рондон (Робсон-Кану, 71)
Предупреждения:
Сане, 70 - Шадли, 51; Доусон, 52
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
16 мая 22:00, Этихад, Онлайн-трансляция