Хосеп Гвардиола: Сабалета – легендарный игрок «Манчестер Сити», как и Джо Харт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил роль в команде защитника Пабло Сабалеты, который, как сообщалось ранее, покинет клуб по окончании сезона.

Также Гвардиола не оставил без внимания голкипера «горожан» Джо Харта, который отправился минувшим летом в «Торино» из-за непростых отношений с главным тренером «Сити».

«Сегодня был замечательный день, особенно для Пабло. Сегодня было очевидно, какую важную роль для клуба сыграл Сабалета. Пабло – легендарный игрок «Манчестер Сити», как и Джо Харт, Венсан Компани, Яя Туре и Серхио Агуэро.

Сегодня мы обыграли сильного соперника по АПЛ. Венсан замечательно выступил в последних матчах, как и Серхио. Агуэро не забил сегодня, но подготовил голы товарищей по команде. Теперь в наших руках третье место в премьер-лиге и выход в Лигу чемпионов. В следующем сезоне нам будет легче», – цитирует испанца клубная пресс-служба.

Накануне «Сити» обыграл в 34-м туре АПЛ «Вест Бромвич» (3:1).

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