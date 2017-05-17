Хосеп Гвардиола: Сабалета – легендарный игрок «Манчестер Сити», как и Джо Харт
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил роль в команде защитника Пабло Сабалеты, который, как сообщалось ранее, покинет клуб по окончании сезона.
Также Гвардиола не оставил без внимания голкипера «горожан» Джо Харта, который отправился минувшим летом в «Торино» из-за непростых отношений с главным тренером «Сити».
«Сегодня был замечательный день, особенно для Пабло. Сегодня было очевидно, какую важную роль для клуба сыграл Сабалета. Пабло – легендарный игрок «Манчестер Сити», как и Джо Харт, Венсан Компани, Яя Туре и Серхио Агуэро.
Сегодня мы обыграли сильного соперника по АПЛ. Венсан замечательно выступил в последних матчах, как и Серхио. Агуэро не забил сегодня, но подготовил голы товарищей по команде. Теперь в наших руках третье место в премьер-лиге и выход в Лигу чемпионов. В следующем сезоне нам будет легче», – цитирует испанца клубная пресс-служба.
Накануне «Сити» обыграл в 34-м туре АПЛ «Вест Бромвич» (3:1).
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Матч
Манчестер Сити - Вест Бромвич - 3:1 (2:0)
Голы
Габриэл 27 (1:0). де Брюйне 29 (2:0). Туре 57 (3:0). Робсон-Кану 87 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Отаменди, Компани (Стоунз, 77), Сане, Силва (Сабалета, 62), Фернандиньо, де Брюйне, Туре (Фернандо, 81), Габриэл, Агуэро
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Уилсон М. (Маклин, 52), Доусон, Ньом, Шадли, Ливермор (Моррисон, 64), Якоб, Брант, Флетчер, Рондон (Робсон-Кану, 71)
Предупреждения:
Сане, 70 - Шадли, 51; Доусон, 52
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
16 мая 22:00, Этихад, Онлайн-трансляция