Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Анахайм
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Томь- : -Крылья Советов
Футбол  Оренбург- : -Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» собирается вернуть своего воспитанника за 25 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Mail, защитник «Бернли» Майкл Кин может вернуться в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Согласно источнику, сумма сделки составит 25 млн фунтов, однако, этот ценник предусмотрен только для «красных дьяволов». 

В 2015 году футболист был продан «МЮ» за 2,56 млн евро. Клубы заключили договор, что в случае продажи защитника «Юнайтед» получит 25% комиссионных.

В нынешнем сезоне 24-летний Кин провел во всех турнирах 39 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что англичанин является воспитанником «МЮ».

Читайте также:

Дорога в Манчестер. Почему Хамес Родригес переезжает в АПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Как только Санчес получает мяч, он забывает про боль и превращается в дьяволаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру нападающего «пушкарей» Алексиса Санчеса.Хосеп Гвардиола: Сабалета – легендарный игрок «Манчестер Сити», как и Джо ХартГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил роль в команде защитника Пабло Сабалеты, который, как сообщалось ранее, покинет клуб по окончании сезона.Пабло Сабалета: С гордостью носил футболку «Манчестер Сити» все эти годыЗащитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета дал комментарий после победы «горожан» над «Вест Бромвичем» в 34-м туре АПЛ (3:1).«Челси» вступил в борьбу с «Манчестер Сити» за Кайла УокераКак сообщает Mirror, защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может перебраться в другой лондонский клуб.Первое поражение России на ЧМ, травма Шараповой и дубль Алексиса Санчеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Арсен Венгер: В прошлом сезоне нам хватило 71-го очка, чтобы занять второе место в АПЛГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Сандерлендом» (2:0) в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.«Рединг» обыграл «Фулхэм» и вышел в финал борьбы за путевку в АПЛВ ответном матче полуфинала плей-офф за попадание в английскую премьер-лигу «Фулхэм» обыграл «Рединг» со счетом 1:0.«Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» и вышел на третье место в АПЛФутболисты «Манчестер Сити» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии дома переиграли «Вест Бромвич».«Арсенал» в Лондоне обыграл «Сандерленд»Футболисты лондонского «Арсенала» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии взяли верх в матче с «Сандерлендом».Маркус Рэшфорд: Моуринью заставил игроков «МЮ» работать на тренировках18-летний форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал об отношении к наставнику «красных дьяволов» Жозе Моуринью.Илья Геркус: «Локомотив» предпримет усилия, чтобы оставить АриПрезидент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб постарается сохранить в составе форварда Ари, которые играет за команду на правах аренды.«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу 50 миллионов евро в годКитайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил крупный контракт форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает France Football.Александр Кержаков: Газон на «Петровском» намного лучше, чем на новом стадионеФорвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о переносе матча 29-го тура РФПЛ со стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский».«Ливерпуль» готов продать Сако не менее чем за 30 миллионов фунтов«Ливерпуль» готов расстаться с защитником Мамаду Сако. При этом «красные» будут рассматривать предложения от 30 миллионов фунтов.Хесе Родригес: Мне хочется остаться в «Лас-Пальмасе», но все зависит от «ПСЖ»Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, выступающий за испанский клуб на правах аренды, выразил желание остаться в примере.Дорога в Манчестер. Почему Хамес Родригес переезжает в АПЛДорога в Манчестер. Почему Хамес Родригес переезжает в АПЛ«Совесткий спорт» рассказывает, почему хавбек мадридского «Реала» перейдет в «Манчестер Юнайтед».«Ювентус» предпримет еще одну попытку приобрести Наингголана«Ювентус» по-прежнему рассчитывает, что летом подпишет контракт с полузащитником «Ромы» Раджой Наингголаном.21 мая будет объявлено о трансфере Хамеса в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».Крис Смоллинг: У нас прекрасные отношения с Моуринью, он ждал моего возвращения в стройЗащитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.«Атлетико» готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евроКак сообщает СОРЕ, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.
Футбол
Федор Смолов: С детства мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»
Баскетбол
«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии, разгромив «Сан-Антонио»
Хоккей
«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии финала Западной конференции
Футбол
Федор Смолов: Чувствую себя гостем в Краснодаре
все новости
Бёрнли
Бёрнликалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Майкл Кин
Майкл Кинвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы