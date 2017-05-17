«МЮ» собирается вернуть своего воспитанника за 25 млн фунтов

Как сообщает Daily Mail, защитник «Бернли» Майкл Кин может вернуться в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Согласно источнику, сумма сделки составит 25 млн фунтов, однако, этот ценник предусмотрен только для «красных дьяволов».

В 2015 году футболист был продан «МЮ» за 2,56 млн евро. Клубы заключили договор, что в случае продажи защитника «Юнайтед» получит 25% комиссионных.

В нынешнем сезоне 24-летний Кин провел во всех турнирах 39 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что англичанин является воспитанником «МЮ».

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