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«Томь» – «Крылья Советов»: Поле в Томске занесло снегом (фото)

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

В день матча 29-го тура РФПЛ между «Томью» и «Крыльями Советов» выпал снег в Томске и занес трибуны, а также поле стадиона «Труд».

«Томск. Стадион «Труд» сейчас», – говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, игра между командами должна состоятся сегодня. Начало встречи – 15.00 мск.

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