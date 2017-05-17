«Томь» – «Крылья Советов»: Поле в Томске занесло снегом (фото)
В день матча 29-го тура РФПЛ между «Томью» и «Крыльями Советов» выпал снег в Томске и занес трибуны, а также поле стадиона «Труд».
«Томск. Стадион «Труд» сейчас», – говорится в сообщении самарского клуба.
Томск. Стадион "Труд" сейчас. pic.twitter.com/tf2iRoPSMF— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 17 мая 2017 г.
Напомним, игра между командами должна состоятся сегодня. Начало встречи – 15.00 мск.
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