Карим Бензема: Вальбуэна должен рассказать правду, его ложь сводит меня с ума

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема обратился к своему соотечественнику из «Лиона» Матье Вальбуэна после скандала, из-за которого оба игрока были исключены из сборной Франции.

Напомним, скандал разгорелся после того, как бывший полузащитник московского «Динамо» стал жертвой группы шантажистов, которые угрожали игроку публикаций компрометирующих видеороликов с его участием. Ранее полиция допрашивала по этому делу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Его ложь сводит меня с ума. Матье должен прекратить выдумывать всякие истории. Весь этот скандал начался именно с него. Вальбуэна обязан рассказать людям правду», – сказал Бензема в интервью L'Equipe.