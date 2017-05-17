Арсен Венгер: Как только Санчес получает мяч, он забывает про боль и превращается в дьявола

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру нападающего «пушкарей» Алексиса Санчеса.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Чили вышел на матч 34-го тура АПЛ против «Сандерленда» с травмой бедра. Однако, это не помешало футболисту оформить дубль и принести победу своей команде (2:0).

«Как только Санчес получает мяч, он забывает про боль и превращается в настоящего дьявола. Никто не сомневается в его желании и мастерстве. Все это говорит о том, что Алексис вырос в «Арсенале», как игрок. Посмотрите на его статистику. Думаю, он не зря потратил время, перейдя в нашу команду. Надеюсь, Санчес останется здесь на долгие годы», – цитирует специалиста ESPN FC.

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