Арсен Венгер: Как только Санчес получает мяч, он забывает про боль и превращается в дьявола
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру нападающего «пушкарей» Алексиса Санчеса.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Чили вышел на матч 34-го тура АПЛ против «Сандерленда» с травмой бедра. Однако, это не помешало футболисту оформить дубль и принести победу своей команде (2:0).
«Как только Санчес получает мяч, он забывает про боль и превращается в настоящего дьявола. Никто не сомневается в его желании и мастерстве. Все это говорит о том, что Алексис вырос в «Арсенале», как игрок. Посмотрите на его статистику. Думаю, он не зря потратил время, перейдя в нашу команду. Надеюсь, Санчес останется здесь на долгие годы», – цитирует специалиста ESPN FC.
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Матч
Арсенал - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы
Санчес 72 (1:0). Санчес 81 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Холдинг, Бельерин, Гиббс (Айвоби, 69), Монреаль, Мустафи, Рэмзи (Уэлбек, 69), Озил, Джака, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Манкильо (Янузай, 82), Ларссон, Ндонг (Гибсон, 88), Каттермоул (Гуч, 77), Дефо, Аничебе, Борини
Предупреждения:
Бельерин, 22; Монреаль, 54; Озил, 55; Мустафи, 90 - О'Ши, 56; Каттермоул, 74
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
16 мая 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция