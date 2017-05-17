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Игорь Албин: Все, кто создавал стадион «Санкт-Петербург», совершили маленький, но трудовой подвиг

Источник:  Twitter.comКомментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал подготовку стадиона «Санкт-Петербург» к Кубку Конфедераций. 

- Все могли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона и что до 02.06.2017 идут еще работы по адаптации. Намечены мероприятия по испытанию тех отметок стадиона, где не бывал болельщик. По секторам стадиона они будут проведены до конца мая. Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров. Самые жесткие стандарты безопасности соблюдены при проектировании стадиона. В том числе и трагедия в Париже учтена. Кроме того, планируется взыскать с экс-подрядчиков строительства стадиона средства за неотработанные авансы. Всего собираемся возместить около 10%. 3,6 миллиарда с «Трансстроя» и 1 миллиард за переделки. Хотим возместить 4,6 миллиарда рублей. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, — совершили маленький, но трудовой подвиг, - написал Албин в твиттере. 

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию.

Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

Игорь Албин: Матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне

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