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Карим Бензема: Для Гризманна в «Реале» нет места

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий «Реала» Карим Бензема -  об отношениях с Антуаном Гризманном из «Атлетико» и о вероятности его появления в «Реале».  

«Я его уважаю, - сказал в интервью газете L’Equipe о нападающем сборной Франции и «Атлетико» Антуане Гризманне нападающий «Реала» Карим Бензема. - Когда он появился в сборной Франции, у него не все ладилось в «Атлетико». Я дал ему несколько советов. У нас всегда были хорошие отношения и на поле, и вне его. И такие до сих пор. Мы живем неподалеку друг от друга.  Мы играли вместе (в сборной – прим. ред.) на ЧМ-2014 в Бразилии, начали уже сыгрываться. Последний матч вместе – против Армении. Жалко, что не можем дальше наигрывать нашу связку». На вопрос о возможном появлении Гризманна в «Реале», Бензема ответил так: «Но на каком месте он будет играть в «Реале»? Вот в чем загвоздка. Это классный игрок, но классный в «Атлетико», а в «Реале» в каком качестве он будет играть? Наша игра очень отличается от игры «Атлетико». 

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