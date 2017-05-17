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Карл-Хайнц Румменигге: Все, что пишут о Киммихе в газетах – абсолютная ложь

Источник:  ESPN FCКомментарии

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию немецких СМИ об уходе полузащитника сборной Германии Джошуа Киммиха.

«Эта информация не соответствует действительности. Все, что пишут в газетах – абсолютная ложь. У Джошуа контракт с «Баварией» до 2020 года. Уверен, он будет выступать за наш клуб в следующем сезоне», – приводит слова функционера ESPN FC со ссылкой на официальный сайт «Баварии».

Ранее сообщалось, что Киммих недоволен отсутствием игровой практики и готов сменить клубную прописку. По информации СМИ, хавбек может воссоединиться с экс-наставником «Баварии» Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

На данный момент Киммих провел во всех турнирах 30 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в 25 млн евро.

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