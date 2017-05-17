Кристина Младенович: Недопуск Шараповой на «Ролан Гаррос» меня нисколько не удивил

Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала отказ организаторов «Ролан Гаррос» от выдаче wild card Марии Шараповой.

- Такое решение не стало для меня неожиданностью, так так я знаю, что нашей федерацией руководит человек, у которого есть характер, - заявила Младенович.

Напомним, Мария Шарапова не сможет выступить ни в основной сетке Открытого чемпионата Франции, ни в квалификации этого турнира «Большого шлема».

Ранее Кристина Младенович подвергла критике возвращение Шараповой в WTA-тур после 15-месячной дисквалификации.



