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Конте намерен пригласить в «Челси» шесть новичков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте планирует усилить состав лондонского клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The independent.

Согласно источнику, итальянский специалист хочет, чтобы «синие» приобрели перед стартом следующего сезона шесть новых игроков.

Отмечается, что это защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк, а также форвард мадридского «Реала» Альваро Мората. При этом источник уверяет, что Конте рассматривает вариант с приглашением Ромелу Лукаку из «Эвертона» на тот случай, если трансфер Мораты не состоится. Имена других игроков издание не называет.

Конте встал у руля «Челси» минувшим летом и привел команду к чемпионскому титулу, а также вывел «синих» в финал Кубка Англии.

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