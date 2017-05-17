Мануэль Нойер: Жаль, что Лама так и не признали игроком года в Германии
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал предстоящее завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.
- У Филиппа была замечательная карьера. Жаль, что Лама так и не признали игроком года в Германии. Если принять во внимание его значение для немецкого футбола, то он как минимум один раз должен был признаваться лучшим. Но эта возможность была упущена, - заявил Нойер.
Напомним, Филипп Лам завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона. Ранее он отклонил предложение руководства «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.
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