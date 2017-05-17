Евгений Ерохин подписал контракт с ACB

Экс-чемпион WSOF россиянин Евгений Ерохин подписал контракт с лигой ACB.

За свою карьеру Ерохин провел 22 поединка, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. В своем последнем бою он проиграл бразильцу Джеронимо дос Сантосу.

Ранее Ерохин побеждал таких известных бойцов, как Джефф Монсон, Валентин Оверим, Бретт Роджерс и Эммануэль Ньютон.

Дебют Евгения в ACB должен состояться в ближайшее время.