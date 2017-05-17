Терри может остаться в АПЛ

Капитан и защитник «Челси» Джон Терри получил предложения от английских клубов. Об этом сообщает Daily Express.

Согласно источнику, на игрока «синих» претендует «Суонси», а инициатором сделки является наставник «лебедей» Пол Клемент, работавший с футболистом в лондонской команде. Отмечается, что также на игрока претендует «Борнмут», который готов предложить ему двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Джон может перебраться в чемпионат Китая, а совсем недавно игрок сообщил, что раздумывает над завершением карьеры.

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