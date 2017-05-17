Хулио Сезар Чавес-младший: В истории со скандальным видео меня просто подставили

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес не считает себя виновным в скандальной истории, которая произошла после его поединка с Саулем Альваресом.

- Думаю, это видео было спланировано, чтобы окончательно меня уничтожить. Они сделали свою грязную работу, сняв видео, и ретировались. Я никогда не платил женщинам. Не сомневаюсь, что это все подстроил один из моих знакомых. Хотя прекрасно понимаю, что поступил неправильно. Но неправильно также и называть меня после этого безбожником и говорить, что я подаю плохой пример для молодежи, - заявил Чавес.

Напомним, спустя несколько часов после проигранного поединка боксер устроил кутеж в сомнительной компании. Протрезвев, он обнаружил пропажу наручных часов стоимостью в 40 тысяч $, мобильного телефона и банковского чека, который был выписан на его имя за поединок с Альваресом.