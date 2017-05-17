Брандао сразится Галиевым в Екатеринбурге

Боец смешанного стиля из Бразилии Диего Брандао проведет в Екатеринбурге поединок против россиянина Вернера Галиева. Об этом сообщает Znak.

Отмечается, что спортсмены выступят на турнире, который пройдет 25 мая во Дворце игровых видов спорта. В рамках этого события запланировано девять боев с участием мировых звезд смешанных единоборств.

Также сообщается, что в со-главном поединке вечера встретятся бойцы легкой весовой категории россиянин Мурад Мачаев и бразилец Ари Сантос. Еще одним ярким противостоянием на турнире станет бой в легчайшем весе (61,2 килограмма) между одними из сильнейших бойцов планеты: канадцем Джошем Хиллом и россиянином Алияром Саркером.