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Брандао сразится Галиевым в Екатеринбурге

Источник:  Znak.comКомментарии

Боец смешанного стиля из Бразилии Диего Брандао проведет в Екатеринбурге поединок против россиянина Вернера Галиева. Об этом сообщает Znak.

Отмечается, что спортсмены выступят на турнире, который пройдет 25 мая во Дворце игровых видов спорта. В рамках этого события запланировано девять боев с участием мировых звезд смешанных единоборств. 

Также сообщается, что в со-главном поединке вечера встретятся бойцы легкой весовой категории россиянин Мурад Мачаев и бразилец Ари Сантос. Еще одним ярким противостоянием на турнире станет бой в легчайшем весе (61,2 килограмма) между одними из сильнейших бойцов планеты: канадцем Джошем Хиллом и россиянином Алияром Саркером.

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