Алексей Стрепетов: Перенос матча «Зенит» - «Краснодар» с «Санкт-Петербурга» на «Петровский» - праздник для болельщиков

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча против «Краснодара».

- Перенос матча на Петровский - праздник для болельщиков. На хорошем газоне команды должны показать хорошую качественную игру. Будет много голов и опасных моментов. «Зенит» не имеет права проигрывать, иначе Лиги чемпионов в следующем году Петербург не увидит.

- Кто фаворит в борьбе за выход в Лигу Европы?

- Думаю, «Краснодар» не упустит эту позицию. Хотя «Ростов» тоже играет здорово. У команды финансовые проблемы, но очень квалифицированный тренер, который ставит качественную игру. У «Терека» меньше всего шансов, - сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч пройдет 17 мая в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. Матч перенесен туда с арены на Крестовском острове из-за плохого качества газона на новом стадионе.

«Зенит» с 55 очками занимает третье место в РФПЛ, отставая на балл от ЦСКА, который идет вторым. Чемпионом за три тура до конца чемпионата стал «Спартак», в активе которого 66 очков. «Краснодар» с 46 баллами – на четвертом месте.