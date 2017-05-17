Карим Бензема: Мы хорошие знакомые с президентом Макроном, но не хочу на этом спекулировать

Нападающий «Реала» Карим Бенхема не хочет помощи президента Франции в урегулировании его проблем в сборной.

«Мы хорошие знакомые (с президентом Макроном – прим. ред.), - сказал в интервью L’Equipe нападающий «Реала» Карим Бензема. - Встречались и в Мадриде, и даже в Лионе. Три или четыре раза. Вместе сидели в ресторане. Он большой любитель футбола. Всегда были в контакте, обменивались письмами. Познакомились в Лионе задолго до его президентской компании. Но не хочу на этом спекулировать. Мне ничего от него не надо. Очень ценю его мнение обо мне, но только тренер решает, вызвать кого-то в сборную или нет. Вот от него я и жду ответа. А не от президента республики или премьер-министра».

По информации L’Equipe Карим Бензема не фигурирует в списке игроков, вызванных в сборную, который будет объявлен завтра.