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Карим Бензема: Мы хорошие знакомые с президентом Макроном, но не хочу на этом спекулировать

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий «Реала» Карим Бенхема не хочет помощи президента Франции в урегулировании его проблем в сборной.

 «Мы хорошие знакомые (с президентом Макроном – прим. ред.), - сказал в интервью L’Equipe нападающий «Реала» Карим Бензема. - Встречались и в Мадриде, и даже в Лионе. Три или четыре раза. Вместе сидели в ресторане. Он большой любитель футбола. Всегда были в контакте, обменивались письмами. Познакомились в Лионе задолго до его президентской компании. Но не хочу на этом спекулировать. Мне ничего от него не надо. Очень ценю его мнение обо мне, но только тренер решает, вызвать кого-то в сборную или нет. Вот от него я и жду ответа. А не от президента республики или премьер-министра».

По информации L’Equipe Карим Бензема не фигурирует в списке игроков, вызванных в сборную, который будет объявлен завтра.   

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