Игорь Албин: Решение о названии стадиона в Санкт-Петербурге будет принято голосованием

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что при проектировании городского стадиона были соблюдены стандарты безопасности, а также рассказал, когда будет принято решение о названии арены.

«Показали журналистам, как город готовится к 2 июня передать стадион под управление оргкомитета «Россия 2018» и ФИФА. Все могли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона и что до 02.06.2017 идут еще работы по адаптации. Намечены мероприятия по испытанию тех отметок стадиона, где не бывал болельщик. По секторам стадиона они будут проведены до конца мая.

Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров. Самые жесткие стандарты безопасности соблюдены при проектировании стадиона. В том числе и трагедия в Париже учтена.

Кроме того, планируется взыскать с экс-подрядчиков строительства стадиона средства за неотработанные авансы. Всего собираемся возместить около 10%. 3,6 миллиарда с «Трансстроя» и 1 миллиард за переделки. Хотим возместить 4,6 миллиарда рублей.

Решение о названии стадиона будет приниматься голосованием на референдуме. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», решит народ. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, совершили маленький, но трудовой подвиг», – приводит слова Албина «Газета.ru» со ссылкой на его Twitter.