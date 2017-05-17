Камерунский штангист перекрестился после удачной попытки на Исламиаде

Камерунский штангист Дональд Киемех перекрестился после удачной на Играх исламской солидарности, которые проходят в Баку.

Христианский жест спортсмен совершил после того, как поднял штангу весом 136 килограммов. По итогам соревнований Киемех занял шестое место в весовой категории до 85 кг, сообщает «Лента.ру».

Исламиада проходит с 12 по 22 мая. В состязаниях по 20 видам спорта принимают участие атлеты из 57 стран.

Россия в этих соревнованиях не участвует.

