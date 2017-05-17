Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Анахайм
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Томь- : -Крылья Советов
Футбол  Оренбург- : -Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Камерунский штангист перекрестился после удачной попытки на Исламиаде

Источник:  Лента.РуКомментарии

Камерунский штангист Дональд Киемех перекрестился после удачной на Играх исламской солидарности, которые проходят в Баку.

Христианский жест спортсмен совершил после того, как поднял штангу весом 136 килограммов. По итогам соревнований Киемех занял шестое место в весовой категории до 85 кг, сообщает «Лента.ру».

Исламиада проходит с 12 по 22 мая. В состязаниях по 20 видам спорта принимают участие атлеты из 57 стран.

Россия в этих соревнованиях не участвует.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Карим Бензема: Для Гризманна в «Реале» нет места
Волейбол
«Зенит» объявил о возвращении Пантелеймоненко
Футбол
Карим Бензема: Вальбуэна должен рассказать правду, его ложь сводит меня с ума
Футбол
«Томь» – «Крылья Советов»: Поле в Томске занесло снегом (фото)
все новости