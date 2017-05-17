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Игроки «Барселоны» хотели бы видеть Эрнесто Вальверде главным тренером команды

Источник:  MarcaКомментарии

Многие футболисты «Барселоны» хотели бы видеть на посту главного тренера команды Эрнесто Вальверде, ныне работающего с «Атлетиком» из Бильбао.

По информации Marca, для звезд каталонского клуба назначение этого специалиста является самым желательным сценарием.

Ранее руководство «Барселоны» опровергло наличие договоренности с Вальверде и сообщило о том, что новый главный тренер команды будет назван не ранее 29 мая.

Нынешний наставник «Барсы» Луис Энрике заявил о том, что он в любом случае покинет клуб по окончании текущего сезона.

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