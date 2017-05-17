Карим Бензема: Чем у меня лучше шли дела в Испании, тем больше меня хотели опустить во Франции

Нападающий «Реала» Карим Бензема - о о своей карьере.

«Мой успех в «Реле» - вот ответ критиканам, которые утверждают, что я не забиваю в сборной, что я слабенький нападающий, не тот уровень, - сказал в интервью L’Equipe нападающий «Реала» Карим Бензема. - Мне сейчас даже плевать на то, что они пишут, настолько все это мелочно. Статистика говорит сама за себя. Я уже двенадцать лет забиваю в Лиге чемпионов. Думаю, только Лионель Месси может этим похвастаться. Но обо мне говорят - игрочишко, а о нем – великий. Но не случайно же я уже восемь лет играю в «Реале». Кто-то говорит, что я протеже президента Флорентино Переса. Но для него главное - клуб, как бы он к тебе ни относился, если ты не в порядке - до свидания!»

На вопрос, одинаково ли отношение прессы к нему в Испании и на родине, Бензема ответил так: «Отношение разное. Во Франции, такое впечатление, чем у меня лучше шли дела, тем больше меня хотели опустить, пользовались малейшей возможностью. Очень многие не желают мне успеха. Но я уже не удивляюсь. Какие-то опросы устраивают, сравнивают меня с игроками… Даже не хочу называть имен. Я не боюсь никаких сравнений, но надо ведь есть вещи совершенно не сопоставимые!»