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Глава WTA: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет оснований для дополнительных санкций

Источник:  WTAКомментарии

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» не выдавать россиянке Марии Шараповой wild card на турнир 2017 года.

- Wild cards предоставляются на турнирах организаторами, и я полностью поддерживаю тех, кто эти приглашения получил. Но с чем я вовсе не согласен, так это с решением Федерации тенниса Франции. Шарапова уже отбыла дисквалификацию, и нет никаких оснований для дополнительных санкций, - заявил Саймон.

Напомним, Мария Шарапова не сможет выступить ни в основной сетке Открытого чемпионата Франции, ни в квалификации этого турнира «Большого шлема».

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