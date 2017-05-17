ФИФА хочет вручать награду лучшему футболисту мира по итогам сезона, а не года

Как сообщает RT со ссылкой на испанское издание Marca, в ФИФА намерены изменить формат вручения награды лучшему футболисту и присуждать ее по итогам сезона, а не года.

Согласно источнику, в спортивной организации отметили, что большинство чемпионатов проходят с августа по июнь и лишь в Южной Америке футбольный сезон завершается в соответствии с календарным годом.

В связи с этим процесс голосования планируется перенести на старт сезона, чтобы игроки и тренеры могли проголосовать, учитывая прошлые результаты.

При этом формат вручения «Золотого мяча» журналом France Football останется без изменений. Издание также сообщает, что награждение по новому формату намечено на 23 октября.

Ранее совет ФИФА утвердил распределение квот на чемпионат мира по футболу 2026 года.